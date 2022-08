Mulher é mantida em cárcere privado e marido é preso em Uberlândia

Suspeito confessou e se entregou à PM (foto: Vinícius Lemos)

Uma mulher de 24 anos era mantida em cárcere privado pelo companheiro na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O homem, de 23 anos, foi preso depois que a mulher pediu socorro e vizinhos ouviram. Ele a ameaçava para que ela não contasse o que acontecia.A situação foi descoberta nesta quarta-feira (10/8), depois que as testemunhas perceberam que há alguns dias os pedidos de socorro eram ouvidos em horários alternados. A casa fica no bairro Luizote de Freitas, zona oeste da cidade, e a Polícia Militar foi chamada.