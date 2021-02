Homem é acusado de estuprar adolescente por homofobia

Crime ocorreu em Eloi Mendes, no Sul de Minas (foto: Marcos Michelin/EM/D.A Press - 29/4/11)

Preso, na zona rural de, no Sul de Minas, homem de 52 anos suspeito deuma adolescente por supostamente não concordar com a orientação sexual da jovem. O crime ocorreu no dia 31 de janeiro.As investigações apontaram que o suspeito convidou a vítima para um passeio de bicicleta pelas estradas rurais. Durante o trajeto, o homem começou a questioná-la sobre sua orientação sexual.Ao chegar a um local ermo, o suspeito cometeu uma série de atos libidinosos contra a vítima. Ele ainda teria proferido diversas ofensas de cunhodurante os abusos.Para colher o depoimento da vítima, a Polícia Militar utilizou uma profissional especializada. Também foram colhidos depoimentos de familiares da adolescente.O delegado Jorge Bruno Barbosa da Silva solicitou atemporária do suspeito, ao concluir as investigações.“Ficou evidenciado que o homem havia praticado o estupro com a motivação de corrigir a vítima em razão de sua orientação sexual, e, ainda, que ele estaria assediando familiares para dissuadir a adolescente da ideia de levar o caso adiante na polícia.”O investigado foi preso em sua residência. Ele ficará detido até o final das apurações e pode ser indiciado pelo crime de estupro corretivo, que passou a integrar o Código Penal em 2018, com a promulgação da Lei 13.718.