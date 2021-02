Homem acusado de estuprar e matar mulher de 49 anos é preso

Mulher foi estuprada e assassinada em Santa Bárbara, na Região Metropolitana de BH (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press - 25/5/15)

Abuso de adolescente

Um, autor de feminicídio, e um homem que abusava dade 15 anos foram presos no final de semana pela Polícia Civil. O autor do feminicídio foi descoberto em Santa Bárbara, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele estuprou e matou uma mulher de 49 anos. Já o homem queda filha foi detido em São João do Paraíso, no Norte de Minas.Segundo a Polícia Civil, o homem acusado de cometer estupro e feminicídio, em Santa Bárbara, estava foragido. O crime ocorreu em 10 de janeiro. A família da mulher chegou a dar queixa de desaparecimento. Dois dias depois, o corpo foi localizado em um matagal na região do Bairro Tenente Carlos.As filhas da vítima procuraram a polícia informando que o último paradeiro da mãe teria sido a residência do atual companheiro dela. A partir daí, realizado o trajeto da vítima, descobriu-se que ao sair da casa do namorado e retornar para casa a mulher teria sido abordada por um indivíduo com quem não tinha relação.Ele estava de carro e a teria forçado a entrar no veículo, depois de agredi-la. Esse homem tinha envolvimento em outras ocorrências que, embora não de, revelaram seu modo de agir.Assim que levantaram as pistas, ao localizar o acusado, no interior do carro dele foram encontradas manchas de sangue e provas de distúrbio. Foi determinada a prisão temporária do investigado, cujo mandado foi cumprido com o apoio operacional da Guarda Municipal de Itabira.Um homem de 34 anos foi preso em São João do Paraíso, Norte de Minas, suspeito de estuprar a própria filha, de 15 anos.As investigações policiais tiveram início depois de a mãe adotiva da vítima procurar o Conselho Tutelar da cidade para relatar os fatos.Pai e filha moram em casas separadas. A adolescente foi adotada por outra família e, recentemente, teve a paternidade confirmada por exame deSegundo os levantamentos feitos pela polícia, os dois trocavam mensagens pelo celular e se encontravam esporadicamente. Num desses encontros, o suspeito levou a adolescente para sua casa, numa fazenda, e a estuprou.De acordo com informações prestadas ao Conselho Tutelar, a adolescente teria saído de casa por volta das 16h e retornado somente às 7h do dia seguinte.A vítima contou aos policiais que havia saído com o pai biológico para o povoado de Bananeira para que ela conhecesse o irmão mais novo e que, durante a noite, o suspeito teria entrado no quarto em que a adolescente estava deitada, tirado a roupa dela e cometido o crime.O delegado Everson de Moura representou pelatemporária do suspeito, que teve o mandado cumprido por policiais civis de São João do Paraíso.