Sem dinheiro para pagar corrida, passageira se joga de carro em Sete Lagoas

Com escoriações pelo corpo, passageira foi levada pela motorista para o Hospital Municipal (foto: Google Street View/Reprodução)

Uma passageira se jogou de um carro por aplicativo em Sete Lagoas, cidade localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesse fim de semana. Isso aconteceu após a motorista informar à passageira o valor da corrida quando chegavam ao destino.





Na Avenida Jaime Rodrigues Branco, no Bairro Eldorado, a passageira, de 22 anos, abriu a porta do veículo, em movimento, e pulou. A motorista, de 42, que não teve a identidade revelada pela polícia, declarou que pegou a mulher na Avenida Norte Sul, no Boa Vista, e que iria percorrer o caminho até o Eldorado.





Após confirmar o valor da corrida e a passageira afirmar que não teria como pagar, a motorista se prontificou a ir até o banco para que ela sacasse o dinheiro ou fizesse transferência bancária. A mulher afirmou que não possuía conta em banco e, neste momento, saltou do carro.





Com a ajuda de testemunhas, a motorista socorreu a passageira, colocou-a novamente dentro do veículo e a levou para o Hospital Municipal de Sete Lagoas, no Bairro Canaan.



A vítima deu entrada na unidade de saúde com sangramento nos ouvidos, confusão mental e várias escoriações pelo corpo. No hospital, segundo relatos, a mãe da vítima teria se prontificado a quitar a dívida da filha com a motorista, que recusou o pagamento.