Homem é preso por suspeita de praticar homofobia em BH

Segundo boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, a confusão e as agressões verbais ocorreram dentro do ônibus 65 na Estação Vilarinho, quando a vítima voltava para casa após o trabalho. Ele embarcou na Avenida Paraná, em seguida o suspeito entrou também. De repente, M.T.S.F. começou a observar a conversa do grupo e, quando uma amiga pediu para ver fotos do marido da vítima, o suspeito o difamou.