Colégio Santo Agostinho suspende aulas após queda de parte do teto

Conforme a instituição, uma equipe de especialistas composta por engenheiros, arquitetos e calculistas será recebida amanhã no colégio (foto: Redes sociais/Reprodução) Após parte do teto do Colégio Santo Agostinho, unidade Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, desabar no início da tarde desta terça-feira (4/10) e deixar quatro alunos com escoriações leves, a direção da unidade informou aos pais de alunos que as aulas presenciais ficarão suspensas a partir desta quarta-feira (5/10) até sexta (7/10).





“Amanhã, o diretor administrativo do Colégio Santo Agostinho, Clovis Oliveira, estará à disposição de vocês para atendimento presencial”, informa trecho do comunicado enviado aos responsáveis pelos alunos.



Mais cedo, a reportagem do Estado de Minas mostrou que este é o segundo episódio em menos de 15 dias . Em 21 de setembro parte da estrutura caiu em uma sala do terceiro andar da unidade. "Forte chuva e vendaval ocorriam no momento. Cinco alunos tiveram leves escoriações e foram prontamente atendidos pelos brigadistas e pela equipe da enfermaria do Colégio", afirma nota da instituição de ensino.

À época, o colégio alegou que manutenções constantes eram realizadas e que acionou uma empresa de engenharia especializada para fazer investigação do ocorrido.

Agora, no novo comunicado à imprensa nesta terça-feira, o colégio confirmou a nova queda do forro em duas salas de aula e em um corredor. Os alunos atingidos foram atendidos pela equipe de enfermagem e brigadistas da escola.