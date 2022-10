Em quatro dias, BH registra 70% do volume de chuva esperado para outubro

Em quatro dias, a capital mineira já recebeu 70% da chuva esperada para o mês (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

No quarto dia do mês, regionais da capital mineira registraram mais de 70% do volume de chuvas previsto para outubro. A Região Centro-Sul é, até agora, a de maior índice pluviométrico, ultrapassando 70% do esperado.