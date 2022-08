BH tem sensação térmica de -8,3°C nesta segunda (22/8)

BH terá céu claro, que pode evoluir para parcialmente nublado ao longo do dia (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Os locais mais altos de Belo Horizonte, como os bairos Belvedere, Burits e Mangabeiras, registraram sensação térmica de -8,3°C durante a madrugada desta segunda-feira (22/08), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).A temperatura máxima esperada para hoje na capital é de 25°C e a mínima foi de 9ºC. A previsão é de céu claro à parcialmente nublado ao longo do dia e a umidade do ar pode chegar a 35% à tarde. Ainda segundo o Inmet, o frio deve permanecer em Belo Horizonte até a próxima quarta-feira.Em Minas, também houve registros de temperaturas baixas durante a madrugada. Em Maria da Fé, no Sul do estado, os termômetros marcaram 3,9°C. A temperatura máxima em Minas nesta segunda será de 33°C, no Triângulo Mineiro.

De acordo com o Inmet, a maioria do estado também continua com tempo seco nesta segunda-feira, mas pode ter chuva fraca no Vale do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, Região Norte e Zona da Mata Mineira.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais