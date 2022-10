Empréstimo Auxílio Brasil: como pedir e quais bancos oferecem o serviço

O Empréstimo Auxílio Brasil começa a ser pago a partir de hoje (10) (foto: Governo Federal/Reprodução)

Estado de Minas

O empréstimo consignado do Auxílio Brasil começa a ser liberado nesta segunda-feira (10/10), de acordo com o Ministério da Cidadania.





Banco Agibank S/A

Banco Crefisa S/A

Banco Daycoval S/A

Banco Pan S/A

Banco Safra S/A

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A

Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento

Pintos S/A Créditos

QI Sociedade de Crédito Direto S/A

Valor Sociedade de Crédito Direto S/A

Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/A.

O limite de juros é de 3,5% ao mês, mas cada banco pode adotar sua taxa na negociação. Estão liberados, além da Caixa Econômica Federal , 11 bancos:

O valor do empréstimo solicitado tem as parcelas descontadas diretamente do valor do benefício, mensalmente. As instituições financeiras podem descontar no máximo 40% do valor do auxílio.

O valor mínimo do Auxílio, R$ 400 está sendo considerado para o cálculo. Sendo assim, o valor da parcela de empréstimo será de, no máximo, R$ 160.

Quem pode pedir?

Estão autorizados a pedir empréstimos os cidadãos cadastrados no CadÚnico, no caso, o titular da conta poupança social da Caixa em que o Auxílio Brasil é depositado. O programa atende 21,1 milhões de famílias em todo o Brasil.

O empréstimo cai na conta em até dois dias úteis depois da aprovação, na conta em que o Auxílio Brasil é depositado. O pagamento do empréstimo pode ser feito em até dois anos.

Ao contratar, o cidadão deve ficar atento a alguns detalhes: