Prazo para pedir desconto no IPTU no programa BH Nota 10 termina neste mês

São válidos os comprovantes entre as datas de 1º de novembro de 2021 e 31 de outubro de 2022 (foto: Freepik/ Reprodução)

O prazo para pedir o desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) no programa BH Nota 10 vai até o dia 30 de novembro. O programa de desconto abate até o limite de 30% do imposto a ser pago.



Para pedir o desconto, o morador deve solicitar a NFS-e – Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, um documento emitido pelos estabelecimentos prestadores de serviços que pagam o ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza). São válidos os comprovantes entre as datas de 1º de novembro de 2021 e 31 de outubro de 2022.

Para realizar a primeira apropriação dos créditos do BH Nota 10 para um imóvel próprio, não é necessário nenhum cadastramento.Já para apropriações posteriores ou alterações em apropriações já realizadas é necessário estar cadastrado no sistema Gov.br , do Governo Federal. Para se cadastrar é necessário informar o CPF.

O cadastramento no sistema também será necessário nas seguintes situações: