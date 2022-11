Ônibus tomba, mata três pessoas e fere pelo menos 10

Onibus tombou na BR 251. Corpo de Bombeiros e o Samu socorreram vítimas (foto: Corpo de Bombeiros/divulgação)



Três pessoas morreram e pelo menos outros 10 passageiros ficaram feridos em um acidente com um ônibus, na BR 251, na madrugada desta quinta-feira (03/11). Chovia no momento do desastre, na altura do km 492, em Francisco Sá, no Norte de Minas.

O ônibus iano sentido Salinas/Francisco Sá. De acordo com as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), devido à pista escorregadia por causa da chuva, o motorista perdeu o controle da direção. O veículo saiu desgovernado e tombou na lateral da estrada.

O acidente aconteceu por volta de 5 horas, próximo ao local chamado “vento lateral”, na “serra de Francisco Sá”, onde há uma sequência de curvas. Devido ao tombamento, o trânsito foi parcialmente interditado no local, com apenas uma faixa livre para a passagem de veículos e monitoramento pelos policiais rodoviários.

Ônibus tombado e pertences dos passageiros espalhados no solo (foto: CBMMG)

O ônibus levava mais de 30 passageiros e estaria se dirigindo da Bahia para São Paulo, o que ainda depende de confirmação pela PRF. O local onde o veiculo tombou não capta sinal de telefonia celular, o que dificulta o levantamento de informações.

O coletivo envolvido pertence à empresa Neu Turismo, da cidade de Monte Santo, situada no Oeste baiano, a 296 quilômetros de Salvador. A empresa teria providenciado um micro-ônibus para dar prosseguimento á viagem.

As vitimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e por equipes do Serviço Móvel de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) de Montes Claros, Capitão Enéas e Francisco Sá. Elas foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Francisco Sá, cidade mais próxima do local do acidente).