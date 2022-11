BH: saiba como funcionarão os serviços públicos em dias de jogos do Brasil

Servidores terão jornada de trabalho reduzida, porém prefeitura ainda não anunciou o horário de funcionamento dos serviços públicos (foto: Túlio Santos/EM/D.A)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou uma série de adaptações para os servidores públicos durante o período da Copa do Mundo 2022 . A jornada de trabalho será reduzida nos dias de jogos da Seleção Brasileira, que entra em campo pela primeira vez em 24 de novembro.O anúncio foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) nessa terça-feira (8/11). No decreto, a PBH decide que a jornada de trabalho no primeiro dia de jogo da Seleção, quando o time brasileiro enfrenta a Sérvia, encerra às 14h.No dia 28 de novembro, dia jogo contra a seleção da Suíça, às 13h, os servidores trabalharão até às 12h. Já no dia 2 de novembro, a jornada será das 8h às 14h, afinal o Brasil enfrenta a seleção de Camarões às 16h.Entretanto, apesar da publicação, a prefeitura ainda não detalhou o funcionamento no BH Resolve, Procon e Sine Municipal. Também não há definição de como os serviços de saúde e de educação deverão funcionar nesses dias.Conforme a PBH, o documento deve sair próximo às datas dos jogos.A Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil, assim como o Grupo Gestor de Riscos e Desastres, funcionarão normalmente, uma vez que os serviços prestados pelos órgãos são considerados essenciais.