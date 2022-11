Pontos na Grande BH seguem sem energia após tempestade

Segundo a Cemig, queda de árvores e objetos lançados em direção à rede elétrica foram as principais causas da falta de energia na Grande BH (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Após cerca de 36 horas da chuva que castigou a Região Metropolitana de Belo Horizonte, pontos da Grande BH seguem sem energia na manhã desta sexta-feira (18/11).

Segundo a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), 98% dos clientes afetados pela falta de luz já estão com o fornecimento normalizado. Os 2% restantes são casos pontuais e mais complexos que, de acordo com a companhia, exigem equipes especiais e, em alguns casos, apoio do Corpo de Bombeiros para os reparos.

Mesmo assim, não existe nenhum grande bloco de clientes sem energia. A previsão é que toda a população afetada com a falta de energia tenha o fornecimento normalizado até o fim desta sexta.

“Importante esclarecer que, devido à intensidade da tempestade, que veio acompanhada de descargas atmosféricas, granizo e ventos de até 78 km, o volume de ocorrências graves, como quebra de postes, árvores de grande porte sobre a rede, telhados e outros objetos lançados contra a fiação, entre outros, foi muito grande, e mesmo trabalhando com força máxima ainda restam alguns pontos de reparo a serem resolvidos ao longo do dia de hoje”, informou em nota.

A empresa trabalha com 600 profissionais atuando nos reparos desde o início das ocorrências.