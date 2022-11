Setra-BH recomenda uso de cartão BHBus devido a alta de casos de COVID-19

Setra-BH recomenda o uso do cartão para evitar contato com outras pessoas e a manipulação de notas e moedas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O Setra-BH recomenda que os passageiros do transporte público de Belo Horizonte utilizem o cartão BHBus para o pagamento das tarifas como forma de evitar o contágio e a propagação do COVID-19.

Segundo a nota, o cartão evita contato com outras pessoas e a manipulação de notas e moedas, eliminando mais um agente de risco no contágio e propagação do vírus.

A aquisição do cartão pode ser feita nas estações BHBus - Move, Metrô e Posto Floresta. Dúvidas e outras informações podem ser obtidas pelo SAC (31) 3248.7300. O Cartão pode ser recarregado pelo aplicativo BHBus e pelo site.

Uso de máscaras

A Prefeitura de Belo Horizonte publicou nesta sexta-feira (18/11) o decreto que determina a volta do uso obrigatório de máscaras ou cobertura facial sobre o nariz e a boca em Belo Horizonte.

A máscara é obrigatória em estabelecimentos e serviços de saúde, no transporte público e nas respectivas estações de embarque e desembarque, no transporte escolar, em táxis e carros de aplicativo da capital.

A medida foi tomada devido ao aumento de 15% na positividade dos testes de COVID-19 em apenas uma semana em Belo Horizonte. Entre os dias 1º e 16 de novembro, foram 636 novos casos registrados na capital.