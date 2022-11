BH tem sexta-feira (18/11) quente, com máxima na casa dos 29ºC

Nesta sexta-feira (18/11), BH terá céu claro e máxima de 29ºC (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A sexta-feira (18/11) vai ser quente em Belo Horizonte. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima prevista para hoje é de 29ºC. A mínima é de 15°C.

O dia terá céu claro a parcialmente nublado, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40% à tarde.

No fim de semana, a capital pode ter chuvas isoladas em qualquer parte do dia. No sábado (19/11), o céu fica encoberto e a temperatura varia entre 16°C e 28°C.

No domingo (20/11), a temperatura também fica entre 16ºC e 28ºC. O céu terá muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada.

A sexta em Minas

O dia deve ter céu nublado com pancadas de chuva nas regiões Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce de Minas Gerais.

Demais regiões do estado, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.

A máxima registrada no estado na quinta-feira (17/11) foi de 36.2ºC, em Campina Verde. A mínima foi de 8.7ºC, em Maria da Fé.