COVID: postos de vacinação ficam abertos em BH na última semana do ano

Centros de Saúde em todas as regionais da capital estão abertos para aplicação dos imunizantes (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

1ª dose do reforço – 2 meses após a dose única;

2ª dose do reforço – 4 meses após a 1ª dose de reforço;

3ª dose do reforço – 4 meses após a 2ª dose de reforço;

1ª dose de reforço – 2 meses após dose única;

2ª dose de reforço – 4 meses após a 1ª dose de reforço;

Crianças de 2 anos e 10 meses e de 2 anos e 11 meses, sem comorbidades;

Crianças de seis meses a 2 anos, com comorbidades;

Crianças de 3 a 4 anos, com e sem imunossupressão;

Crianças de 5 a 11 anos, com e sem comorbidades;

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte informou que a vacinação na capital segue funcionamento normal durante a última semana do ano. Todas as nove regionais da cidade contam com centros de saúde para a aplicação dos imunizantes.Para a vacinação contra a covid-19, os salas de atendimento e aplicação da vacina funcionarão de segunda até sexta-feira, como vem acontecendo rotineiramente. Estão convocados para a primeira e segunda dose, pessoas de 12 a 17 anos e 18 anos ou mais.Para as doses de reforço foram convocados adolescentes 12 a 17 anos, grávidas e puéperas a partir dos 12 anos, pessoas com 18 anos ou mais. Também foram chamadas as pessoas que iniciaram o esquema vacinal com o imunizante da Janssen.Para esses casos, o Ministério da Saúde determinou os seguintes prazos:Pessoas acima de 40 anos:Pessoas com idade entre 18 e 39 anosA quarta dose dos imunizantes está disponível para os trabalhadores da Saúde de 18 anos ou mais e também será aplicada na população em geral com 40 anos ou mais.Para pessoas com alto grau de imunossupressão, a 4ª dose está sendo aplicada em pessoas de 12 a 17 anos, enquanto que a 5ª dose é destinada para as pessoas com 18 anos ou mais.No caso das crianças, a vacinação atinge as seguintes faixas etárias:A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que não apenas a vacina contra a covid-19 está disponível, mas outros imunizantes podem ser encontrados para a aplicação. Os horários e endereços dos Centros de Saúde podem ser consultados no site da Prefeitura de Belo Horizonte.