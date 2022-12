COVID: vacinação de crianças a partir de 2 anos e 10 meses tem alta procura

No Centro de Saúde Santa Rita de Cássia, no Bairro São Pedro, na região Centro-Sul da capital, pais, com seus filhos, aguardavam na fila para serem atendidos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Os postos de saúde de Belo Horizonte tiveram movimento, na manhã desta quarta-feira (21/12), após a prefeitura convocar crianças a partir de 2 anos e 10 meses para vacinar contra COVID-19. No Centro de Saúde Santa Rita de Cássia, no Bairro São Pedro, na região Centro-Sul da capital, pais, com seus filhos, aguardavam na fila para serem atendidos.









Segundo ela, assim que passou o prazo dos 28 dias para tomar a outra dose do imunizante, aproveitou para levar a menina. “Isso preserva não só a saúde dela e da nossa família, mas também impacta coletivamente”, completou.





A nutricionista Sara Prates, de 34 anos, levou a filha Maria, de 3 anos, para receber a segunda dose do imunizante (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A dona de casa Mônica Sena dos Santos, de 32 anos, também esteve no posto com a filha Hadassa dos Santos, de 2 anos e 7 meses, para que ela recebesse o imunizante. Como a criança tem comorbidade e, por isso, já foi convocada, ela conseguiu ser atendida sem maiores problemas. “Acho muito importante esse movimento dos pais, ainda mais com o aumento de casos da doença”, disse.

Mônica Sena conseguiu vacinar a filha Hadassa, de 2 anos e 7 meses, porque a criança tem comorbidade (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A Secretaria Municipal de Saúde informou, em nota, que para evitar perda de doses, concentrou a aplicação do imunizante para o púbico infantil em um Centro de Saúde em cada regional da capital mineira.

Além disso, a PBH orienta que os públicos convocados compareçam aos locais de vacinação assim que forem chamados. Caso alguma pessoa tenha perdido a data, basta ir até uma unidade que ofereça a vacina.

Confira os endereços:

Barreiro- Centro de Saúde Barreiro de Cima: Pç. Modestino Sales Barbosa, 100, Flávio Marques Lisboa Centro-Sul- Centro de Saúde Santa Rita de Cássia: Rua Cristina, 961, São Pedro Leste- Centro de Saúde Marco Antônio de Menezes: Avenida Petrolina, 869/871, Sagrada Família Nordeste- Centro de Saúde Cidade Ozanan: Rua Doutor Furtado de Menezes, 610, Ipiranga Noroeste- Centro de Saúde Carlos Prates: Rua Riachuelo, 35, Carlos Prates Norte- Centro de Saúde Guarani: Rua Pacaembú, 160, Guarani Oeste- Centro de Saúde Betânia: Rua Canoas, 678, Betânia Pampulha- Centro de Saúde Dom Orione: Av. Otacílio Negrão de Lima, 2.220, São Luiz Venda Nova- Centro de Saúde Paraúna: Rua João Ferreira da Silva, 248, Mantiqueira

Vacinação infantil





A vacinação também está disponível para crianças de 3 a 11 anos, com ou sem comorbidades. Para receber a aplicação, os pequenos devem apresentar documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina. Além disso, não podem ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.