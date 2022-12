Evento marca início das obras do Centro Nacional de Vacinas na UFMG

Uma cerimônia na tarde desta segunda-feira (19/12) marca o início das obras do Centro Nacional de Vacinas, uma parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e o governo do estado.

O coordenador do Centro Nacional de Vacinas, o professor Ricardo Gazzinelli destaca que o centro vai ampliar as atividades do CTVacinas da UFMG, que já tem casos de sucesso como a vacina Leishtec - que mais gera royalties para a universidade -, além de kit de diagnóstico para a COVID desenvolvido em parceria com a Bio Manguinhos.