Afetados pelas chuvas em Minas passam de 9 mil

Minas Gerais já contabilizou 14 mortes durante esse período de chuva (foto: Foto: Sala de Imprensa CBMMG/Divulgação)





Na última atualização do boletim da Defesa Civil de Minas Gerais, emitido nesta terça-feira (3), mais de 9 mil mineiros estão desabrigados ou desalojados.



Segundo o informe, Minas Gerais já registrou 14 mortes durante esse período de chuvas. A lista de cidades em situação de emergência atinge 120 municípios.



Ocorrências de destaque



Em Pouso Alegre, desde as fortes chuvas iniciadas no último domingo (1), os níveis do Rios Sapucaí, Sapucaí Mirim e Mandu subiram e houve inundações e alagamentos. Dezesseis pessoas estão desabrigadas e 11 desalojadas. Nessa segunda-feira (2), um deslizamento de talude atingiu um imóvel e os moradores ficaram desalojados.



Em Perdões, também devido às chuvas intensas, o nível do ribeirão que passa pela cidade aumentou e causou inundações a alagamentos - seis residências foram atingidas. Três pessoas ficaram desabrigadas.