Alerta de chuva forte, vento e granizo em 300 cidades mineiras

Inmet emitiu alerta de chuva forte para 300 cidades de Minas (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Cidades com alerta de chuva forte

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas fortes, vento e granizo para 300 cidades de Minas Gerais para esta terça-feira (3/1). Estão previstos rajadas de até 100 quilômetros por hora, além de 100 mm de água.As chuvas intensas podem causar danos como quedas de árvores, desabamento de imóveis e encostas, quedas de energia, destruição de plantações e alagamentos.A Defesa Civil de Minas Gerais pede às pessoas que não atravessem locais alagados e nem próximos a córregos, bem como evitem se abrigar embaixo de árvores e se aproximar de cabos elétricos rompidos.O órgão público ainda orienta atenção redobrada a rachaduras nas paredes de imóveis, fendas, buracos, minas d'água e locais empoçados. Em caso de raios, a recomendação é não ficar em locais abertos e interromper o uso de equipamentos elétricos.Abre CampoAcaiacaAguanilAiuruocaAlém ParaíbaAlfenasAlfredo VasconcelosAlpinópolisAlterosaAlto CaparaóAlto JequitibáAlto Rio DoceAmparo do SerraAndrelândiaAntônio CarlosAntônio Prado de MinasAracitabaArantinaArapongaAraxáArcosAreadoArgiritaAstolfo DutraBaependiBambuíBarão de Monte AltoBarbacenaBarra LongaBarrosoBelmiro BragaBelo ValeBias FortesBicasBoa EsperançaBocaina de MinasBom Jardim de MinasBom Jesus da PenhaBom SucessoBonfimBrás PiresCabo VerdeCaianaCajuriCamachoCambuquiraCampanhaCampo BeloCampo do MeioCampos GeraisCanaãCana VerdeCandeiasCaparaóCapela NovaCapitólioCaputiraCaranaíbaCarandaíCarangolaCarmo da CachoeiraCarmo da MataCarmo do CajuruCarmo do Rio ClaroCarmópolis de MinasCarrancasCarvalhosCasa GrandeCássiaCataguasesCatas Altas da NoruegaCaxambuChácaraChiadorCipotâneaCláudioCoimbraConceição da AparecidaConceição da Barra de MinasConceição do Rio VerdeCongonhasConselheiro LafaieteCoqueiralCordislândiaCoronel PachecoCoronel Xavier ChavesCórrego FundoCristaisCristiano OtoniCrucilândiaCruzíliaDelfinópolisDescobertoDesterro de Entre RiosDesterro do MeloDiogo de VasconcelosDivinésiaDivinoDivinópolisDivisa NovaDona EusébiaDores de CamposDores do TurvoDoresópolisElói MendesEntre Rios de MinasErváliaEspera FelizEstrela DalvaEugenópolisEwbank da CâmaraFamaFaria LemosFervedouroFormigaFortaleza de MinasGoianáGuapéGuaraciabaGuaraniGuararáGuidovalGuiricemaIbertiogaIbiáIbiraciIbiturunaIguatamaIjaciIlicíneaIngaíItaguaraItamarati de MinasItapecericaItaú de MinasItaveravaItumirimItutingaJacuíJaparaíbaJeceabaJequeriJesuâniaJuiz de ForaJuruaiaLagoa da PrataLagoa DouradaLambariLamimLaranjalLavrasLeopoldinaLiberdadeLima DuarteLuisburgoLumináriasLuzMachadoMadre de Deus de MinasManhuaçuManhumirimMar de EspanhaMarianaMaripá de MinasMartins SoaresMatias BarbosaMatipóMedeirosMercêsMinduriMiradouroMiraíMonsenhor PauloMonte BeloMuriaéMuzambinhoNazarenoNepomucenoNova ResendeOlariaOliveiraOliveira FortesOratóriosOrizâniaOuro BrancoOuro PretoPainsPaivaPalmaParaguaçuPassa TempoPassa VintePassosPatrocínio do MuriaéPaula CândidoPedra BonitaPedra do AntaPedra do IndaiáPedra DouradaPedro TeixeiraPequeriPerdõesPiauPiedade de Ponte NovaPiedade do Rio GrandePiedade dos GeraisPimentaPiracemaPirangaPirapetingaPiraúbaPiumhiPonte NovaPorto FirmePradosPratápolisPratinhaPresidente BernardesQueluzitoRecreioRedutoResende CostaRessaquinhaRibeirão VermelhoRio CascaRio DoceRio EsperaRio NovoRio PombaRio PretoRitápolisRochedo de MinasRodeiroRosário da LimeiraSacramentoSanta Bárbara do Monte VerdeSanta Bárbara do TugúrioSanta Cruz de MinasSanta Cruz do EscalvadoSanta MargaridaSantana da VargemSantana de CataguasesSantana do DesertoSantana do GarambéuSantana do JacaréSantana dos MontesSanta Rita de IbitipocaSanta Rita de JacutingaSanto Antônio do AmparoSanto Antônio do AventureiroSanto Antônio do GramaSanto Antônio do MonteSantos DumontSão Bento AbadeSão Brás do SuaçuíSão Francisco de PaulaSão Francisco do GlóriaSão GeraldoSão Gonçalo do SapucaíSão João Batista do GlóriaSão João del ReiSão João do ManhuaçuSão João NepomucenoSão José da BarraSão Miguel do AntaSão Pedro dos FerrosSão Roque de MinasSão Sebastião da Vargem AlegreSão Sebastião do OesteSão Thomé das LetrasSão TiagoSão Vicente de MinasSenador CortesSenador FirminoSenhora de OliveiraSenhora dos RemédiosSericitaSeritingaSerraniaSerranosSilveirâniaSimão PereiraSoledade de MinasTabuleiroTapiraTapiraíTeixeirasTiradentesTocantinsTombosTrês CoraçõesTrês PontasUbáUrucâniaVargem BonitaVarginhaViçosaVieirasVisconde do Rio BrancoVolta Grande