Cratera se abre na BR-365 e exige atenção dos motoristas em Minas

Cratera se abriu em parte da pista na BR-365 (foto: Reprodução/Redes sociais)

Parte da pista da rodovia BR-365 cedeu entre as cidades de Patos de Minas e Guimarânia, nesta quarta-feira (4/1). Com isso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) sinalizou o local para chamar atenção dos motoristas, pois o tráfego acontece com espaço reduzido.Foi uma erosão que derrubou parte da via. Desde o fim de dezembro, chuvas intensas são registradas no Alto Paranaíba. O afundamento da rodovia ocorreu a cerca de 25 quilômetros do Trevo da Pipoca.No ponto danificado existe uma terceira faixa, justamente a que acabou engolida pela cratera. O local está bloqueado por cones.A BR-365 tem problemas, como buraco e asfalto desgastado, no trecho entre Patos de Minas e Uberlândia, no Triângulo Mineiro.O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou estar ciente do problema, mas não estipulou previsão para reparo da pista.