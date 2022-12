O acidente provoca lentidão nos dois sentidos da via e 3 km de engarrafamento (foto: Ivan Drummond/EM/D.A Press)

Um acidente envolvendo um caminhão complica o trânsito na BR-381, próximo ao km 485,1, em Contagem, na Grande BH, nesta sexta-feira (30/12). O motorista teria perdido o controle do veículo, batido em uma mureta e saído da pista.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, as faixas central e da direita seguem interditadas no sentido Belo Horizonte. O trânsito flui com lentidão nos dois sentidos e há 3 km de engarrafamento. Ainda segundo a concessionária, equipes atuam no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motorista do caminhão sofreu lesões graves e foi a única vítima do acidente.