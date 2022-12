Polícia intensifica ação nas estradas de Minas para reduzir acidentes

(foto: PMRv/Divulgacao)





A polícia recomenda alguns cuidados básicos antes e durante o percurso, para fazer uma viagem segura: o veículo deve estar com a manutenção preventiva em dia; os pneus devem estar devidamente calibrados e com a banda de rodagem em boas condições; não ultrapassar os limites de velocidade da pista; não dirigir após consumo de quaisquer bebidas alcoólicas.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Diogo Finelli

A Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv-MG) iniciou ontem a Operação Ano-Novo Seguro. O intuito da corporação é atuar na fiscalização das rodovias no estado com foco na redução de acidentes, sejam eles fatais ou não. A atuação dos militares será focada em pontos das estradas em que há uma grande possibilidade de acidentes, por exemplo, o Anel Rodoviário . Para isso, 1 mil policiais rodoviários vão atuar no 30 mi quilômetros de rodovias sob responsabilidade da corporação.