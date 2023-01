Feriado do fim de ano termina com seis mortes nas rodovias mineiras

PRF fiscalizou 7.977 veículos e abordou 9.686 pessoas durante a operação nas rodovias federais (foto: PRF/Divulgação)

Seis pessoas morreram e outras 78 ficaram feridas em acidente nas rodovias mineiras durante o feriado de fim de ano. O balanço da Operação Ano Novo22/23 foi apresentado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta terça-feira (3/1).De acordo com a corporação, os flagrantes de pessoas que ingeriram bebidas alcoólicas no feriado da virada do ano foram maiores que os registrados durante o Natal.A PRF contabilizou 4.344 testes de bafômetro, 96 autuações por embriaguez ao volante e duas prisões.Além disso, 156 motoristas foram flagrados e autuados por não estarem usando o cinto de segurança. Os policiais ainda lavraram 151 autuações por passageiros sem o equipamento.