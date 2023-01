Casal é torturado por suposta dívida relacionada a drogas, na Grande BH

Casal foi agredido a pauladas em São Joaquim de Bicas, na Grande BH (foto: Reprodução/Whatsapp)

Imagens fortes que circulam nas redes sociais mostram três homens e dois menores de idade torturando um casal em São Joaquim de Bicas, na Grande BH. Segundo a Polícia Militar (PM), uma dívida relacionada a drogas motivou as agressões.Os vídeos registrados pelos próprios autores mostram as vítimas - um rapaz, de 23 anos, e uma moça, de 28 - recebendo golpes com pedaços de madeira, enquanto um dos criminosos diz serem do "tribunal do crime". "Aqui nós não dá mole!", afirmava.Em outro momento, um dos agressores ordena que o homem se deite no chão e ameaça matá-lo, caso se levante. A mulher, que também teve os cabelos cortados, pede desculpas. Os torturadores ainda jogam uma substância inflamável nas mãos do casal e ateiam fogo.Os militares foram acionados por denúncia anônima, pelo 190. Quando chegaram à Rua Tulipas, no Bairro Flor de Minas, os policiais encontraram as vítimas caídas ao chão. Eles conseguiram localizar os criminosos, que estão detidos. Com o grupo também foram encontradas drogas e uma arma.O casal foi levado primeiramente a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em São Joaquim de Bicas, e transferido para o Hospital Regional de Betim. Os dois não serão liberados pelo hospital, devido à gravidade dos ferimentos, como informa a PM.A mulher já declarou que está à disposição para ser ouvida e posteriormente vai denunciar a tortura sofrida.