Mina de ouro é descoberta após parte de uma casa desabar em Ouro Preto

Uma casa que estava construída por cima da mina escondia o passado subterrâneo. Com o solo encharcado parte dela veio abaixo e a nova galeria foi descoberta (foto: Divulgação/PMOP )

As fortes chuvas na cidade histórica de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, além de causarem inundações e desmoronamentos, revelaram uma mina explorada no Ciclo do Ouro, no século 18. Uma casa que estava construída por cima da mina escondia o passado subterrâneo, com o solo encharcado parte dela veio abaixo e a nova galeria foi descoberta na terça-feira (9/1).