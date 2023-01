Casa desaba e mata homem que havia voltado para pegar celular

Bombeiros trabalham para resgatar corpo de vítima em Barbacena (foto: Sala de Imprensa CBMG) Um rapaz, de 23 anos, morreu soterrado após voltar para pegar o celular dentro da residência onde morava, no bairro Santa Cecília, em Barbacena, no Campo das Vertentes.





Por causa do perigo de queda, seis pessoas que moram no local, deixaram a casa. No entanto, o rapaz voltou para pegar o celular. Quando estava na residência, parte do imóvel cedeu.

Os bombeiros foram acionados e encontraram o corpo da vítima duas horas após o desabamento. Ele estava sem vida.

Esse mesmo imóvel foi atingido por um incêndio há cerca de dois anos. Portanto, já vinha com problemas na estrutura há algum tempo.

Por causa do desabamento, a Defesa Civil interditou outros três imóveis vizinhos para evitar a possibilidade de novos acidentes.