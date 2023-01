Homem é morto depois de obrigar amigo a ir comprar drogas com ele

Rua em que vítima foi esfaqueada (foto: Google Street View) Um homem de 39 anos foi assassinado, a facadas, na manhã deste domingo (08/01), no bairro São Geraldo, em Araxá. Quando a Polícia Militar chegou ao local em que o corpo da vítima foi encontrado, os policiais checaram as câmeras de segurança e identificaram o suspeito de ter cometido o crime.

O suspeito disse aos policiais militares que a vítima o obrigou a ir comprar drogas com ele. No entanto, o autor não quis. A vítima, então, começou a agredir fisicamente o homem. No meio da briga, o autor pegou uma faca e esfaqueou a vítima, que morreu no lugar.

O homem foi preso e enviado para a Delegacia. A PM não informou se algum dos dois tinham passagens pela Polícia.