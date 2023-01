Homem invade casa e coloca fogo no carro da irmã

Um homem, de 36 anos, invadiu a casa da irmã, de 22, em Formiga, no Centro-Oeste de Minas, e ateou fogo no carro dela. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (3/1).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem pulou o muro do imóvel, no bairro Novo Horizonte. Ele queria entrar na casa e incendiar o local, mas como não conseguiu, colocou fogo no veículo que estava na garagem.