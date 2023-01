Defesa Civil de BH alerta para risco geológico até o próximo domingo (8)

Segundo o órgão, o risco geológico é devido ao volume de chuvas previsto (foto: Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)



Por meio de informe, a Defesa Civil de Belo Horizonte alerta para risco geológico médio e alto para a capital mineira. O comunicado é válido até o próximo domingo (08/01). Por meio de informe, a Defesa Civil de Belo Horizonte alerta para risco geológico médio e alto para a capital mineira. O comunicado é válido até o próximo domingo (08/01).





O órgão salienta que por conta do volume de chuvas previstas para os próximos dias na cidade, alguns cuidados com quedas de muros, desabamentos e deslizamentos devem ser observados.









Trinca nas paredes;

Água empoçando no quintal;

Portas e janelas emperrando;

Rachaduras no solo;

Água minando na base do barranco;

Inclinação de poste ou árvores;

Muros e paredes estufados;

Estalos;





Se algum desses sinais for observado, a recomendação da Defesa Civil é que as pessoas saiam imediatamente do local e acione o telefone da Instituição (199). Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser chamado pelo 193.