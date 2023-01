Corpo de mulher esfaqueada é encontrado próximo ao Anel Rodoviário

Equipes da Polícia Civil estiveram no local para averiguar e coletar vestígios (foto: Sala de Imprensa CBMMG/Divulgação)



LEIA MAIS 13:26 - 03/01/2023 Denúncia de estupro em penitenciária é investigada em Minas

10:51 - 03/01/2023 Defesa Civil de BH alerta para risco geológico até o próximo domingo (8)

09:17 - 03/01/2023 Afetados pelas chuvas em Minas passam de 9 mil Os bombeiros foram acionados por volta das 9h40, localizando o corpo em um local de difícil acesso, perto de um barranco. Segundo os militares, o trajeto percorrido até chegar a vítima é o do córrego, que faz margem ao Parque Florestal.

A ocorrência ainda foi dificultada pela chuva na região, o que aumentou o nível do rio e fez com que o corpo fosse deslocado.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que deslocou uma equipe do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da perícia técnica até o local, onde foram realizados alguns levantamentos e a coleta de vestígios.

Mulher não identificada

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para a realização de exames, mas a mulher ainda não foi identificada. A polícia ainda informa que a ocorrência encontra-se em andamento.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atuou, na manhã desta terça-feira (3/1), na recuperação do corpo de uma mulher às margens de um córrego próximo ao Anel Rodoviário, na altura do Bairro Betânia, região Oeste de Belo Horizonte. A vítima foi encontrada com sinais que indicam um esfaqueamento.