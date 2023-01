BH: corpo em estado de decomposição é encontrado boiando no Arrudas

Vítima já estava em avançado estado de decomposição, informou o Corpo de Bombeiros (foto: CBMMG / Divulgação) O corpo de um homem foi encontrado no leito do Rio Arrudas, na altura da Avenida dos Andradas, no Bairro Vera Cruz, na Região Leste de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (2/1). A vítima já estava em avançado estado de decomposição.





Após a retirada do homem em situação de rua do local, os militares continuaram as buscas pelo corpo. Ele foi localizado próximo a linha do trem, sentido Sabará. A perícia da Polícia Civil foi acionada, e o corpo, encaminhado para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte.