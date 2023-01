Incêndio no Centro de BH assusta pedestres e prejudica o trânsito

As chamas começaram por causa da rede elétrica do comércio (foto: CBMMG/Divulgação) Um incêndio registrado no início da tarde desta segunda-feira (2/1) no primeiro andar de uma loja de acessórios próxima ao Shopping Cidade prejudicou o trânsito na Região Central de Belo Horizonte. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o capitão Fabrício, do Corpo de Bombeiros, alguns operários que trabalhavam em outros andares do edifício estavam em segurança, mas precisariam aguardar o fim da fumaça para sair do local.





A Rua dos Tupis, parte da Rio de Janeiro e um grande trecho da Espírito Santo ficaram com trânsito lento. Segundo o aplicativo Google Maps, houve atrasos de mais de 10 minutos previstos para quem passava pela local.

Ninguém ficou ferido em decorrência do incêndio (foto: CBMMG/Divulgação)