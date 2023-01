Mineira é encontrada morta na Irlanda depois de festa de Réveillon

Mineira Bruna Fonseca foi morta no primeiro dia do ano, na Irlanda (foto: Reprodução/Facebook)



O homem teria deixado a festa e entrado em contato com Bruna, dizendo estar passando mal. A hipótese é que, depois que saiu para ajudá-lo, ela foi estrangulada por ele.



Ainda de acordo com a BBC, nos registros da polícia irlandesa, o chamado para o caso aconteceu às 6h30 (horário local). As autoridades foram acionadas para uma ocorrência de perturbação em um imóvel no centro da cidade, acrescenta o The Irish Times. Ao chegar, se depararam com Bruna na cama, desacordada. Paramédicos tentaram reanimá-la, mas a jovem já havia falecido.



Causa da morte

A BBC informa que um exame foi realizado para determinar a causa da morte, possivelmente violenta. "Policiais continuam examinando a cena do crime, que permanece isolada", disseram as autoridades.



Uma mineira natural de Formiga, na região Centro-Oeste do estado, foi assassinada na Irlanda, no primeiro dia do ano. O principal suspeito é o namorado dela, nascido na mesma cidade mineira.Bruna Fonseca, de 28 anos, formada em biblioteconomia pelo Unifor-MG, foi encontrada morta, na manhã desse domingo (1º/1), depois de uma festa para celebrar a passagem do ano em Cork.Segundo a BBC, a moça já residia no país há alguns meses e era faxineira contratada em um hospital na cidade. O suspeito teria se mudado para lá em novembro do ano passado. O site irlandês The Irish Times também repercutiu o fato. Conforme o canal na internet, os dois estavam no mesmo evento de Réveillon.