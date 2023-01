Mistério desfeito: saiba por que a santa estava de cabeça para baixo

Casarão tombado de Ouro Preto já era ponto turístico pela fachada e atraiu mais visitantes por causa da intrigante posição da imagem sacra no oratório (foto: EDÉSIO FERREIRA/EM/D.A PRESS)





Na manhã desse domingo (22), a questão foi esclarecida pelo professor de artes, segurança do trabalho e desenho de joias, Frederico Lamounier Ferrari, de 63 anos, viúvo, um dos proprietários do casarão no qual reside com a mãe, Afonsina Lamounier Ferrari, de 95.



Segundo ele, a imagem de Nossa Senhora do Rosário ficou de cabeça para baixo devido à descupinização que ele mesmo vem fazendo no imóvel.









Frederico Lamounier Ferrari, morador do casarão e dono da imagem da santa (foto: EDÉSIO FERREIRA/EM/D.A PRESS)



“Aqui em Ouro Preto está uma situação horrível de cupins, e temos que matar os insetos, pois as casas são antigas. Ao jogar o produto químico no oratório, o suporte da imagem, também de madeira, virou, e a santa caiu. Foi isso que aconteceu”, afirma o professor, mostrando uma pequena parte quebrada na coroa da imagem e uma parte destruída, na porta do oratório, pelos cupins.

Assim que terminar o serviço de descupinização, Frederico voltará com a imagem para o local. E bastou que ele mostrasse à equipe do Estado de Minas onde fica originalmente a peça sacra para que vizinhos se enchessem de alegria.





"No início ficamos chocados com a imagem de cabeça para baixo, mas sei que ele não fez por mal. Somos amigos", disse a dona de casa Neuza Marques, de 73, moradora da Rua Bernardo Vasconcelos.





O disse-me-disse sobre a posição da imagem correu de boca em boca e ganhou as redes sociais. "Não gosto de fofoca, ainda mais com vizinhos. As pessoas comentaram, e não procurei desmentir. Deixei que falassem", ironiza Frederico. A conversou correu solta, e o teor era de que, decepcionado com a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro à reeleição, o professor teria 'castigado' a santa.





“Disseram até que era Santo Antônio, e aviso que não estou com intenção de me casar de novo”, acrescentou, com bom humor, o professor aposentado do Instituto Federal Minas Gerais (IFMG).