Santo de cabeça para baixo chama atenção em ponto turístico de Ouro Preto

De cabeça para baixo, santo foi "castigado" por um bolsonarista inconformado com o resultado das eleições (foto: Divulgação/ Enquanto isso em Ouro Preto)

Um fato inusitado chamou a atenção de moradores da cidade histórica de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. Conhecida por ser uma cidade museu a céu aberto, parte da história do século 18 pode ser visitada ao caminhar pelas ladeiras da cidade que conservam dentre seu acervo oratórios nas fachadas dos casarões. Um deles, o Oratório de Nossa Senhora do Bom Sucesso, localizado na rua Bernardo Vasconcelos esquina com a rua dos Paulistas, no bairro Antônio Dias, tem mantido a exposição da imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo.

09:23 - 17/01/2023 Tiros na madrugada colocam fim à tranquilidade na Vila da Paz Não se sabe ao certo a data que o santo casamenteiro começou a ficar de ponta-cabeça, o fato ficou mais conhecido após a página de entretenimento “Enquanto isso em Ouro Preto” publicar, nesta segunda-feira (16/1), uma foto que mostra a imagem do santo. A partir daí foram criadas diversas especulações sobre o adiantar da aparição do santo nessa posição que é mais comum no período junino. Um internauta disse que é “falta de respeito colocar o santo nessa posição”; outro falou que “quem pôs adiantou a simpatia”, e um terceiro afirmou que era “mais uma lenda a ser formar na cidade”.



O real motivo da posição invertida é que o morador do imóvel que dá acesso ao oratório é um bolsonarista. Inconformado com o resultado das urnas, ele resolveu “castigar” o santo até o ex-presidente e candidato a reeleição, Jair Bolsonaro, (PL), volte à presidência.

Uma pessoa que não quer se identificar, disse à reportagem do Estado de Minas que Frederico Lamounier Ferrari, um idoso, de 65 anos, está muito agressivo e estressado com as questões políticas do país. “Sou próxima a ele e vejo que é um bolsonarista doente” disse.

A reportagem não conseguiu falar com Frederico Lamounier Ferrari até o fechamento dessa matéria.

Oratórios, patrimônio arquitetônico

Em Ouro Preto já foram 14 unidades na antiga Vila Rica e hoje só existem três em todo centro histórico (foto: Divulgação/arquivo pessoal)

Também conhecido como Oratório Bom Despacho, o Oratório de Nossa Senhora do Bom Sucesso faz parte de uma das obras do patrimônio histórico que podem ser avistadas ao caminhar pelas ruas de Ouro Preto.

A arquiteta urbanista, especialista em Cultura e Arte Barroca, Deise Cavalcante Lustosa, disse que em Ouro Preto já foram 14 unidades na antiga Vila Rica e hoje só existem três em todo centro histórico.

“Os oratórios foram os primeiros pontos luminosos na antiga Vila Rica e cada um tinha uma função. O oratório do Bom Sucesso tinha como papel evocar à Nossa Senhora da Boa Hora para um bom parto das mulheres da vizinhança. Dessa forma também era comunicada a vinda de um novo morador”.

Também especialista em Conservação e Restauração de Monumentos e Conjuntos Históricos, Deise Cavalcante, conta que acima do oratório havia uma sineta e que os moradores a tocavam durante o parto. “Essa tradição foi se perdendo e os oratórios foram sumindo com o tempo”.

Lendas a céu aberto

Não é a primeira vez que o oratório de Nossa Senhora do Bom Sucesso se torna instrumento de crenças populares. Um totem pregado na fachada do casarão que pertence ao conjunto arquitetônico de Ouro Preto tem um texto que fala sobre a tradição de construir oratórios que dão de frente para a rua. Segundo o texto, a igreja católica permitia a construção para acalmar o pavor que dominou a população de Vila Rica no início do século 18.

Vultos sinistros encapuzados que desciam os morros à noite para cometer assaltos e roubos eram confundidos com fantasmas pelos moradores da histórica cidade.