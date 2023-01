Tiros na madrugada colocam fim à tranquilidade na Vila da Paz

Vários crimes de homicídios já foram registrados na Rua Paulo de Frontin (foto: Google street View)

O assassinato de Luiz Henrique Cardoso Roldão, de 24 anos, tumultuou a tranquilidade dos moradores da Rua Paulo de Frontin, altura do número 1340, na Vila da Paz, Bairro Industrial em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte.



O crime ocorreu por volta de 2h40 desta terça-feira (17/1), quando diversos tiros foram ouvidos. Praticamente quatro quarteirões da rua foram acordados.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima caída na rua, com tiros na cabeça, tronco e braço direito. Ao lado do corpo, diversas cápsulas de revólveres, calibres .40 e 9 milímetros. Também ao lado do corpo, um aparelho celular, que será periciado. A vítima também estava com os documentos de identidade.

Num primeiro levantamento, os policiais descobriram que a vítima tem diversas passagens pela polícia, preso por tráfico de drogas e uso de entorpecentes. Duas dessas prisões, por tráfico, aconteceram em pontos próximos ao local do crime.

A principal suspeita é de que o crime tenha sido cometido em função do tráfico de drogas, em especial, pela característica do crime: tiros na cabeça, marca de extermínio desse tipo de crime.

Policiais Militares e Civis fizeram uma busca por câmeras de filmagem, que pudessem ter filmado o crime e que a partir das imagens, pudessem identificar os autores, mas nenhuma foi encontrada.