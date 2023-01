Três condenados em Frutal estão na lista dos mais procurados de MG

Três dos 13 homens mais procurados do estado cometeram crimes em Frutal, no Triângulo Mineiro (foto: MPMG/Divulgação)

Três homens que foram condenados pela Justiça de Frutal, no Triângulo Mineiro, estão na lista dos mais procurados do estado, divulgada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Trata-se de homens condenados pelos crimes de tráfico de drogas, estupro de vulnerável e tentativa de homicídio.

Na tarde da última terça-feira (12/1) em Uberlândia (Triângulo Mineiro) aconteceu a mais recente prisão da lista dos mais procurados de MG: Antônio Carlos Rodrigues da Silva, condenado por tráfico de drogas, organização criminosa e homicídios foi preso no bairro Shopping Park. Silva tinha mandado de prisão decretado em João Pinheiro, no Noroeste do estado.

Antes dele foi preso pela Polícia Militar (PM), em 23 de novembro do ano passado, Mikael Alves Rodrigues, na cidade de João Pinheiro, no Noroeste de Minas. Segundo informações divulgadas pela PM, ele é apontado como suspeito de homicídios na cidade e estava foragido desde abril de 2021, com três mandados de prisão em aberto.

Já a primeira prisão aconteceu, segundo o MPMG, com menos de 24 horas após a divulgação dos nomes, em 17 de agosto do ano passado. Trata-se da prisão de Vítor Reginaldo Rosa, condenado pelo crime de feminicídio na comarca de Alfenas. Ele foi preso por uma equipe da Polícia Militar, no bairro Belvedere I, na cidade de Divinópolis, Região Centro-Oeste de Minas Gerais.



O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) divulgou no dia 16 de agosto do ano passado uma lista com fotos e nomes dos 16 criminosos mais procurados pela Justiça no estado.

Lista dos 16 homens mais procurados em MG, divulgada pelo MPMG, em agosto do ano passado (foto: MPMG/Divulgação)

Polícias (Militar, Civil, Federal e Rodoviária Federal) de todo o estado continuam nas buscas de 13 foragidos que cometeram crimes de homicídio, feminicídio, estupro de vulnerável, tráfico de drogas, furto e roubo.

Segundo o MPMG, os alvos foram selecionados mediante consulta aos promotores de Justiça criminais, que fizeram pedidos de cumprimentos de mandados de prisão de condenados ou foragidos considerados prioritários em razão das particularidades locais como repercussão social, gravidade e reincidência no crime.

Os pedidos foram feitos pelas promotorias de Justiça de Alfenas, Araguari, Belo Horizonte, Buritis, Espinosa, Carmo do Cajuru, Cataguases, Conceição das Alagoas, Frutal, Janaúba, João Pinheiro e Novo Cruzeiro.