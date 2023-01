Rio Grande atinge 74,4% de volume útil e bate recorde histórico

As comportas da Usina de Marimbondo foram abertas na manhã da última sexta-feira (13/1) e continuam na mesma situação (foto: Redes Sociais/Divulgação) O Rio Grande, que tem 1.360 km de extensão entre o Sul do estado e o Triângulo Mineiro, atinge, nesse momento, nível de volume útil de 74,4%. Os dados foram atualizados nesta segunda-feira (16/1) pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (NOS).

Segundo estatísticas atualizadas pelo NOS, os níveis das quatro usinas hidrelétricas do Rio Grande estão, nesse momento, da seguinte forma: Mascarenhas de Moraes, com 84,6%; Furnas, 85,6%; Marimbondo, 74,3%, e Água Vermelha, 53%.

Situação muito diferente da encontrada no início de 2020, quando o rio estava com nível de cerca de 30%, considerado, ainda segundo dados NOS, como um período de seca histórica.

Anteriormente a chegada das constantes chuvas, em novembro do ano passado, o nível de Mascarenhas de Moraes estava em 77,96%; Furnas, em 55,07%, Marimbondo, 33,51%; e Água Vermelha, 29,02%.

A nascente do Rio Grande está localizada no local conhecido como Alto do Mirantão, na Serra da Mantiqueira, em Bocaina de Minas, Sul de Minas. Em seguida, o rio percorre 1 360 km até encontrar o Rio Paranaíba, no município de Carneirinho, no Triângulo Mineiro.

Abertura de comportas da Usina de Marimbondo viraliza na internet

Vários vídeos que mostram o momento exato (manhã dessa sexta-feira, 13/1) da abertura do sistema de comportas da Usina de Marimbondo estão circulando, desde o último fim de semana, em redes sociais e recebendo milhares de curtidas, comentários e compartilhamentos.