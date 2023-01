Usina de Marimbondo abre comportas após sete anos

Usina de Marimbondo, uma das quatro hidrelétricas do Rio Grande (foto: Redes Sociais/Divulgação) Em vídeos que circulam nas redes sociais, algumas pessoas registraram o exato momento (manhã desta sexta-feira, 13/1) da abertura do sistema de comportas da Usina de Marimbondo, hidrelétrica do Rio Grande, localizada em Fronteira, no Triângulo Mineiro.

A última abertura das comportas da usina, segundo relatos de moradores de Fronteira, havia ocorrido em 17 de janeiro de 2016, quando o nível de seu reservatório estava em 87,15%.

Ainda conforme dados do NOS, os níveis das outras usinas hidrelétricas do Rio Grande estão, nesse momento, da seguinte forma: Mascarenhas de Moraes, 84,9%; Furnas, 83,70% e Água Vermelha, 50,54%.

Anteriormente à chegada das constantes chuvas, em novembro do ano passado, o nível de Marimbondo estava em 33,51%; M. Moraes, em 77,96%; Furnas, em 55,07% e A. Vermelha, 29,02%.

Com o considerável volume de chuvas dos últimos dias em Minas Gerais, o Rio Grande , que tem 1.360 km de extensão, atinge, nesse momento, nível de 71,57%.

A nascente do Rio Grande está localizada no local conhecido como Alto do Mirantão, Serra da Mantiqueira, em Bocaina de Minas. Em seguida, o rio percorre 1.360 km até encontrar o Rio Paranaíba, no município de Carneirinho, no Triângulo Mineiro, onde recebe o nome de Rio Paraná.