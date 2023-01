Após 11 anos, Furnas abre comportas do vertedouro nesta sexta

Furnas com o vertedouro aberto: cena que não se via há 11 anos (foto: Luis Junio) Em decorrência das fortes chuvas ocorridas dos últimos dias na bacia do Rio Grande (MG/SP), o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), responsável pela programação energética das unidades geradoras brasileiras, definiu a abertura dos vertedouros das usinas hidrelétricas de Furnas, Mascarenhas de Moraes, Luiz Carlos Barreto de Carvalho e Marimbondo a partir desta sexta-feira (13/01). A Usina de Porto Colômbia está com o vertedouro aberto desde 09/01/23.





A Eletrobras Furnas comunicou que haverá aumento do nível da água a jusante (após a barragem) das respectivas usinas. A empresa acionou as autoridades locais para que adotem providências visando a segurança de todos.





A seca dos últimos anos castigou a região, que depende do turismo náutico, danificou plantações e deixou donos de ranchos de recreio apreensivos. Nos anos anteriores, era possível ver a terra rachada por causa da seca.

As fortes chuvas, associadas à limitação de vazão da usina, fizeram com que o reservatório da Usina de Furnas recuperasse rapidamente o seu volume. Em uma semana, o nível subiu 147 centímetros fazendo que, somente no dia 6 de janeiro, a variação em 4 horas foi de 32 centímetros.





O nível alcançado no dia 7 de janeiro foi de 764,97 metros, o que representa 6,33 metros acima do registrado em janeiro de 2021. Numa atualização do dia 8 de janeiro, o ONS atingiu 78,21% do seu nível. A Usina de Mascarenhas de Moraes atingiu 85,37%.





A afluência média nos sete primeiros dias deste ano foi de 3.11,44 m3/s, o que significa que a Represa de Furnas recebeu quase 1,9 bilhão de metros cúbicos de água no período. Quase 2 trilhões de litros. Este volume é maior que o recebido durante todo o mês de janeiro de 2014, 2015 e 2019.





O vertedouro da Usina de Furnas foi aberto às 12h, em 500 metros cúbicos por segundo para controle de nível de reservatório. O reservatório de Furnas encontra-se na elevação 766,33 metros, o que corresponde a um volume útil de 86,53%.





A usina de Furnas está operando conforme despacho do ONS, com uma geração em torno de 700 MW, cerca de 58% da sua capacidade instalada, que é de 1.216 MW. A última vez que a UHE Furnas abriu um vertedouro para controle de cheias foi em 2012.





O vertedouro da Usina de Mascarenhas de Moraes foi aberto hoje, às 9h, em 120 mettros cúbicos por segundo para controle de nível de reservatório e chegará a 500m3/s às 16h. O reservatório de Mascarenhas encontra-se na elevação 664,44 metros, o que corresponde a um volume útil de 83,98%. A usina de Mascarenhas de Moraes está operando conforme despacho do ONS, com uma geração em torno de 370 MW, cerca de 77% da sua capacidade instalada, que é de 478 MW. A última vez que a UHE Mascarenhas de Moraes abriu o vertedouro para controle de cheias foi em 2012.



UHE Luiz Carlos Barreto de Carvalho





O vertedouro da Usina de Luiz Carlos Barreto de Carvalho (SP/MG) foi aberto em às 12h, em 1.000 metros cúbicos por segundo para controle de nível de reservatório. O reservatório de Luiz Carlos Barreto encontra-se na elevação 621,68 metros, o que corresponde a um volume útil de 79,29%.



A usina de Luiz Carlos Barreto de Carvalho está operando conforme despacho do ONS, com uma geração em torno de 616 MW, cerca de 59% da sua capacidade instalada, que é de 1050 MW. A última vez que a UHE Mascarenhas de Moraes abriu o vertedouro para controle de cheias foi em 2012.



Em nota, a Eletrobras Furnas informou que "cumpre estritamente as determinações dos órgãos reguladores na operação dos empreendimentos hidrelétricos sob sua concessão". Os níveis dos reservatórios e a energia despachada são programados pelo ONS, responsável por operar o conjunto de reservatórios brasileiros de forma integrada, com o objetivo de garantir a segurança energética".