ANA aprova redução da vazão em Furnas que pode recuperar o lago

Nível da agua dos lagos de Furnas, na região de Alfenas, Sul de Minas (foto: Gilson Leite/Esp. EM/DA Press) A Agência Nacional de Água (ANA) aprovou nesta terça-feira (23/11) uma resolução que reduz em 100 metros cúbicos a vazão na hidrelétrica de Furnas. A medida é tida como uma das opções para recuperar o Lago de Furnas ao fazer com que atinja a cota mínima de 762 metros acima do nível do mar.









"Estamos restringindo a vazão para manter no lago a água que chega. Não conseguimos controlar o que chega, mas conseguimos controlar o que sai", afirma Vitor Saback, diretor da ANA, que espera que a decisão melhore a situação desse reservatório.





A vazão em Furnas passará a ser de 300 m³/s com a decisão. A reunião da ANA desta terça tratou ainda da redução da vazão da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes, entre as cidades de Ibiraci e Delfinópolis, também do Sul do estado mineiro.