Lago de Furnas e Parque da Serra da Canastra alavancam geração de emprego

Paisagens exuberantes como esta, no Lago de Furnas, atraem os visitantes para o turismo ao ar livre e aquecem geração de emprego (foto: Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago)/Divulgação)

Cidades do Sudoeste mineiro enxergam no aquecimento do turismo uma possibilidade de retomada da economia após o baque proporcionado por quase dois de pandemia. A COVID-19 ainda assombra Minas e o mundo, mas o avanço da vacinação garante um alívio que pode ser observado no Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgado nessa segunda (30/11): aumento na geração de empregos puxado por atrações turísticas.

Quando analisada a região de Passos, que compreende 29 cidades, é possível ver uma alta em cidades como Capitólio, onde fica o Lago de Furnas, e São Roque de Minas, que abriga o Parque Nacional da Serra da Canastra. Capitólio, inclusive, lidera o saldo na geração de empregos na região em outubro, com 73 novos postos.

Desse total, 62 vagas são para o setor de serviço, o que pode ser explicado como falta de mão de obra para sustentar o retorno do turismo, segundo afirma o gestor do Circuito Turístico Nascentes das Gerais e Canastra, Kleyber Silveira.

"Os turistas procuram turismo ao ar livre. Aumentou muito os passeios de lancha para família. Por exemplo, antes as lanchas eram compartilhadas com outras pessoas. Hoje, o turista paga uma lancha para ele e a família", alega.

Expectativa em alta

Ainda em Capitólio, o serviço é seguido - na oferta de novos postos - por construção (7), comércio (6) e agropecuária (1). O Obba Coema Village Hotel ilustra esse aquecimento do turismo: nem acabou 2021 e este ano já registrou, até outubro, um movimento maior do que o de todo 2020 - e as festas de fim de ano prometem movimentar ainda mais, já que a procura é grande.

"Houve um aumento de 16,37% no número de hóspedes, mesmo antes deste ano acabar. Durante o ano passado, recebemos 4.546 hóspedes e, em 2021, já temos um número de 5.290. Com a vacinação avançada no Brasil e limitações de ocupação caindo, podemos dizer que estamos vivendo a retomada do setor", afirma Ana Paula Lemos Parreira, gerente-geral do hotel situado em Capitólio.

"Passamos por tempos difíceis durante a pandemia. Começou com fechamento parcial de nosso hotel e depois o fechamento total. Quando retornamos o turismo, por volta de agosto de 2020, houve procura nas hospedagens. Em setembro de 2020, a demanda começou a melhorar e chegou à ocupação de 50%, com a flexibilização, para chegar a hospedar 70%", diz o gerente operacional de outro hotel em Capitólio, Gustavo Nogueira.





Ele conta que aos poucos a procura ficou cada vez maior, e chegou a atingir 100% de ocupação durante os finais de semana. "Neste ano de 2021, comparando com o cenário de 2019, a procura por hospedagem teve um aumento gradativo e significativo, trazendo de volta, empregos a procura de hospedagens principalmente para Grupos de Excursão", conta.

Um profissional do setor de jardinagem e uma faxineira podem ganhar, no mínimo, quatro salários mínimos por mês.

Confira o saldo na geração de empregos das cinco cidades da região de Passos com melhor desempenho, responsáveis por 61,3% da geração de novos postos: