Adolescente atropela e mata idoso no interior de Minas

Acidente aconteceu na avenida Minas Gerais (foto: Reprodução/Google Street View) Pilotando uma moto da empresa em que trabalhava durante o fim de semana, um adolescente atropelou e matou um idoso na cidade de Vazante, no Noroeste de Minas Gerais. O jovem foi detido e disse que não teve tempo para desviar da vítima.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu ao dar entrada no Hospital Municipal Nossa Senhora da Lapa.

Segundo a Polícia Militar, a moto é da empresa em que o adolescente trabalha e não foi possível verificar, com certeza, se ele tinha a autorização de seus patrões para estar com o veículo. A motocicleta ainda estava com documentação atrasada.

O veículo foi apreendido. O jovem foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil em Paracatu.