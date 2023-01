Adolescente é estuprada após marcar encontro por rede social

O autor também obrigou que ela desbloqueasse o celular e mandou uma série de mensagens do aparelho dela para o dele como forma de construir um álibi, caso o estupro fosse denunciado.De acordo com a vítima, o homem queria que ela tomasse um remédio e dormisse na casa onde estavam. Ela, contudo, resistiu e não ingeriu o medicamento.Assim que foi liberada, a jovem retornou para casa e conversou com o pai. Imediatamente eles foram à delegacia e fizeram a ocorrência.Os policiais militares fizeram buscas, encontraram o homem na casa da mãe e o prenderam em flagrante.Na conversa com os PMs, ele admitiu ter encontrado com a adolescente, mas negou o estupro. Disse que levou a garota à casa de uma amiga e que à noite ela ligou pedindo para que a buscasse. A investigação do caso terá sequência na Polícia Civil.