Estupro de vulnerável: PM de Bom Despacho e Teófilo Otoni registra casos

Rua em que rapaz levou adolescente de 13 anos e a teria estuprado (foto: Google Street View) A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) registrou pelo menos dois casos de estupro de vulnerável na noite dessa quinta-feira (5/1), no interior do estado.

Um deles foi em Bom Despacho, na Região do Alto São Francisco. De acordo com a PMMG, uma mulher de 52 anos se levantou da cama, saiu do quarto e, quando chegou à sala de casa, viu o filho, de 26 anos, com a cabeça debaixo da coberta, e o sobrinho dele (neto dela), de 13, dormindo.





O filho dela estava fazendo sexo oral na criança e fugiu da residência, após os gritos da mãe.

Leia também: Mulheres e adolescente roubam e provocam quebradeira em loja A criança foi levada ao médico para fazer exames e disse aos policiais que não se lembrava de nada, pois estava dormindo. Os militares fizeram buscas pelo homem, mas ele ainda não foi encontrado.

Estupro após encontro por rede social

O outro caso ocorreu em Teófilo Otoni e envolveu uma garota, também de 13 anos. Ela relatou a policiais militares que conheceu um rapaz, de 19, pelo Instagram, há um mês e que, após esse período, combinaram um encontro.





Ela disse que eles caminharam até um terreno abandonado. Quando chegaram ao local, o homem a teria estuprado.

Ao chegar em casa, ela viu que a mãe não estava, contou o que tinha ocorrido para a vizinha e foi para um hospital.

A Polícia Militar foi acionada e, após ouvir a história, se dirigiu até a casa do rapaz. No local, ele confirmou que se encontrou com a menina, mas negou o estupro. Disse que não sabia que ela tinha 13 anos e que toda a relação sexual foi consensual.

Por se tratar de uma menor, o rapaz foi preso em flagrante e levado para a delegacia.