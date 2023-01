Vídeo: gari de Contagem viraliza ao resgatar gatos presos em saco de lixo

O gari de Contagem, na Grande BH, Cristiano Fidelis viralizou nas redes após encontrar dois filhotes de gato presos em um saco de lixo. Até a publicação desta reportagem, o vídeo divulgado pelo profissional no TikTok ultrapassava 1,1 milhão de visualizações e milhares de comentários.

Apesar de se tornar viral agora, o resgate aconteceu em 4 de janeiro, no bairro Água Branca

Apesar de se tornar viral agora, o resgate aconteceu em 4 de janeiro, no bairro Água Branca, conforme informado por Fidelis. “Olha a covardia (...). Íamos recolher os gatinhos sem ver. É a humanidade que nós temos. Coração podre”, falou o gari enquanto mostrava os animais.

Então, Cristiano Fidelis decidiu adotar os filhotes. Diante da repercussão do caso, ele publicou um novo vídeo no dia seguinte, na mesma rede social, para atualizar seus seguidores sobre as condições dos gatos.