Escavadeira furtada com peso de 22 toneladas é devolvida ao dono

Uma máquina escavadeira, furtada em Montes Claros e localizada em Brasília (DF), na semana passada, já foi recuperada pela Polícia Civil e devolvida ao seu proprietário na cidade-polo do Norte de Minas. De acordo com o empresário de revenda de maquinas, o equipamento pesa 22 toneladas.

O crime inusitado do furto de uma máquina tão pesada é investigada pela Polícia Civil de Minas Gerais, que prendeu três homens, supeitos do crime de “receptação qualificada”. A apuração é conduzida pela Delegacia de Investigações Especiais (DIE) de Montes Claros, com o apoio da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).





O delegado Alberto Tenôrio Cavalcante, da Delegacia de Investigações Especiais de Montes Claros, informou ao, nesta segunda-feira (16/1), que a escavadeira, avaliada em R$ 720 mil, foi furtada na cidade do Norte de Minas no dia 10 de janeiro.

Na sexta-feira (13/01), o equipamento furtado foi localizado e apreendido na Cidade Estrutural, na periferia de Brasília (DF). No local, foram presos três homens que estavam em poder da máquina pesada.

De acordo com o delegado Alberto Tenório, os três homens foram presos em Brasília vão responder pelo crime de receptação. De acordo com a investigação, eles fazem parte de uma quadrilha especializada em furto e receptação de bens de valor, com atuação em várias unidades da Federação.

O inquérito aberto pela Policia Civil para investigar o caso continua em andamento. Os autores do “incrível furto da máquina de 22 toneladas” ainda não foram identificados.

Como o equipamento pesado foi furtado

Mas como se conseguiu furtar uma máquina tão pesada? Quanto a essa curiosidade, o delegado Alberto Tenório deu a seguinte explicação: “A escavadeira foi inicialmente contratada para realização de serviços, após o pagamento da primeira parcela do aluguel, os locatários desapareceram e já estavam anunciando a escavadeira em Brasília (DF)”.

Neste caso, esclarece o policial, os envolvidos na fraude alugaram a máquina pesada normalmente. Depois, “subtraíram” o equipamento para tentar a sua revenda em outra cidade.

A máquina com o peso de 22 toneladas foi transportada em rodovias por 698 quilômetros entre Montes Claros e Brasília. Segundo o delegado Alberto Tenório, o transporte foi feito em cima de caminhão, “sob alegação inicial de aluguel para prestação de serviço”.

Tenório informou que, após a localização e recuperação junto aos receptadores, o equipamento pesado foi transportado de volta por quase 700 quilômetros e entregue ao seu verdadeiro proprietário, um empresário do ramo da construção civil de Montes Claros.