O incrível furto de uma máquina de 22 toneladas

Uma máquina, que pesa cerca de 22 toneladas, “furtada”. Esse é o crime inusitado que está sendo investigado pela Polícia Civil (PC ) de Minas Gerais. Foram presos três homens, suspeitos do crime de “receptação qualificada”. A condução do caso está com a Delegacia de Investigações Especiais (DIE de Montes Claros (Norte de Minas), com o apoio da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Os suspeitos foram presos em Guará, cidade-satélite de Brassília (DF), na tarde dessa sexta-feira (13/01), depois de serem investigados pela participação em crime de “furto mediante fraude” de uma escavadeira.

Segundo a Polícia Civil, a máquina, encontrada em poder dos três suspeitos no DF, está avaliada em R$ 720 mil.

A Delegacia de Investigações Especiais de Montes Claros informou que os três homens que estavam com a escavadeira no Distrito Federal integram uma quadrilha especializada em furto e receptação de bens de valor, com atuação em várias unidades da Federação.

Os três suspeitos, com idades entre 34 e 40 anos, estão presos em unidade prisional no DF, à disposição da Justiça.

A Polícia Civil não divulgou quem é o dono da escavadeira furtada, nem o destino do equipamento pesado recuperado.