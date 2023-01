Presidiários ameaçam botar fogo em ônibus de várias cidades mineiras

Os suspeitos deixaram com o motorista do coletivo de Ibirité uma carta denunciando maus-tratos a detentos de um presídio de Formiga (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Presidiários ameaçaram colocar fogo em ônibus de cada cidade mineira caso não sejam ouvidos. Na manhã desta terça-feira (17/1), criminosos atearam fogo em um ônibus em Ibirité, na Grande BH, e deixaram carta com as ameaças com o motorista do coletivo.

Na carta, os presidiários denunciam maus-tratos a detentos do presídio de Formiga, no Centro-Oeste de Minas, e dizem que o “único jeito de chamar a atenção dos órgãos competentes” é ateando fogo.

Os suspeitos ainda afirmaram que, caso nada seja feito para mudar a situação, vão colocar fogo em um ônibus toda semana em diferentes cidades de Minas, até chegar em Formiga, onde prometem destruir a cidade.

A reportagem do Estado de Minas procurou a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Em nota, a Polícia Civil informou que "em relação ao ônibus incendiado em Ibirité, assim que acionada, nesta madrugada (17/1), deslocou equipe da perícia oficial ao local, onde foram realizados os trabalhos periciais e os primeiros levantamentos que irão subsidiar a investigação. A causa do incêndio segue em apuração."

A Sejusp também se manifestou, por meio de nota, infomando que "tem conhecimento da ocorrência desta madrugada, quando um ônibus foi incendiado em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, e um bilhete com ameaças foi encontrado. Neste momento, é importante esclarecer que investigações serão realizadas a fim de elucidar se as ameaças realmente partiram de custodiados de alguma unidade prisional do estado."

O órgão disse ainda que a ocorrência será investigada criminalmente pela Polícia Civil de Minas Gerais. "O Depen-MG aguarda a finalização das apurações policiais, que poderão apontar mais detalhes sobre o fato e, de forma integrada com as demais forças de segurança, poderá contribuir por meio das suas informações de inteligência. As forças de segurança de Minas Gerais trabalham constantemente para a manutenção de um estado seguro. Ações estratégicas estão sempre em andamento, incluindo as medidas relacionadas ao sistema penal. Por questões estratégicas e de segurança, detalhes não são divulgados."

A Polícia Militar ainda não se pronunciou.

Incêndio em ônibus

Na manhã desta terça-feira (17/1), ônibus do transporte público e um carro Fiat Toro ficaram destruídos em um incêndio no bairro Vista Alegre, em Ibirité, na Grande BH.

Segundo o Corpo de Bombeiros, dois homens abordaram o motorista do coletivo, atearam fogo no veículo e fugiram em um carro branco.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O fogo atingiu, também, a rede de energia. A Cemig foi acionada.